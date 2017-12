In Industriegebiet abgsetellt Polizei rettet Puppe vorm Erfrieren

Würzburg - Eine Plastikpuppe hat in Unterfranken eine Rettungsaktion ausgelöst. Nach Polizeiangaben vom Dienstag entdeckte ein Polizeibeamter bei der Kontrolle eines Pkw in einem Industriegebiet ein vermeintliches Kleinkind. Es schien am Montagabend auf der Rückbank des Fahrzeugs zu schlafen - von den Eltern keine Spur. Weil er das kleine Mädchen vor dem Erfrieren retten wollte, schlug der Polizist die Scheibe des Autos ein. Erst als er das Kind vorsichtig auf den Arm nehmen wollte, bemerkte er, dass es sich lediglich um eine Puppe aus Plastik handelte.