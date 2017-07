In Harry Styles' Film Prinz Harry geht mit Kriegsveteranen ins Kino

Kommende Woche, am 13. Juli, werden sich im edlen Odeon-Kino in London zwei prominente Harrys die Klinke in die Hand geben: Popstar Harry Styles (23, "Sign Of The Times" ) und Prinz Harry (32). Beide sind bei der Premiere des Kriegsfilms "Dunkirk" fest eingeplant. Styles, weil er in dem Streifen zum ersten Mal eine große Filmrolle übernommen hat. Prinz Harry, weil er zu Wohltätigkeitszwecken ins Kino geht, wie der Kensington Palast am Mittwoch auf Twitter mitgeteilt hat.