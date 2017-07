In Großhadern Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Es geschah am Mittwoch um 17:34 Uhr in Großhadern, in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Großhadern: Ein Sanka fuhr mit einem schwer verletzten Patienten, einem Notarzt und zwei Rettungssanitätern mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn, in die Kreuzung Würmtalstraße/Sauerbruchstraße ein.