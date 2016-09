Als die Tierretter am Einsatzort ankamen, stellten sie fest, dass das vermeintliche Stachelschwein in Wahrheit ein Igel war, der in einem etwa 30 Zentimeter tief in den Boden eingelassenen Stahlrohr steckte, das normalerweise für die Befestigung von Absperrpfosten dient, wie sie beispielsweise bei Rettungseinfahrten zu finden sind.