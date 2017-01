München - Der Einsatz beim SC Freiburg ist allem Anschein nach zu früh gekommen für Arturo Vidal: Der Chilene in Diensten des FC Bayern war erst vergangenen Donnerstag trotz Rippenprellung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, stand dann am Freitagabend beim 2:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters in der Startelf, wurde aber in der 55. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt.