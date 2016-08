Seit das "Forbes Magazine" seine Leser - wie jeden Sommer - wieder mit Bestverdiener-Listen bombardiert, ist sie Thema: die "Gender Pay-Gap" auch bei den großen Stars dieser Welt, etwa in Hollywood. Ein Glamour-Business gibt es aber immerhin, in dem Frauen eindeutig mehr als Männer verdienen dürften. Das Modeln nämlich. In der Welt der Fotoshootings und Laufstege verläuft der Graben in der Gagen-Statistik nicht zwischen Mann und Frau - sondern zwischen Gisele Bündchen (36) und dem Rest der Model-Welt, wie die von "Forbes" am Mittwoch veröffentlichte Liste der Bestverdiener-Models beweist.