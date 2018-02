AZ: Frau Jäger, Sie bringen in der heutigen Zeit eine Pelz-Kollektion auf den Markt. Ganz schön mutig, finden Sie nicht?

CHRISTINA JÄGER: Mutig? Es handelt sich bei meiner Kollektion ja ausschließlich um Vintage-Pelze. Also um Pelze, die schon auf dem Markt sind und schon länger getragen wurden. Ich kaufe die Pelze bei Vintage-Pelzhändlern ein und ändere sie zeitgemäß um. Jedes der Modelle bekommt einen moderneren Schnitt, ein farbiges Innenfutter und eine glitzernde Brosche – daher auch der Name "Unique Glitter". Es handelt sich also um recycelten und nachhaltigen Pelz. Ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Kollektion mit neuem Pelz zu machen. Das ist überflüssig und muss in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr sein.