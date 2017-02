In Ellen DeGeneres' Show Matt Damon macht sich über George Clooney lustig

Schauspieler Matt Damon (46, "Jason Bourne" ) war einer der Ersten, der die freudige Nachricht über die Zwillinge von Kumpel und Kollege George Clooney (55, "Up in the Air" ) und seiner Frau Amal (39) bestätigte. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (59) legte er nun noch einmal nach und konnte sich den einen oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen. Es sei schon lustig, so Damon, dass die meisten von Clooneys Freunden schon Kinder im College-Alter hätten und er nun erst mit dem Kinderkriegen anfange.