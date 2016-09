Er missbrauchte seine Enkelkinder: Am Freitag verurteilte das Landgericht München den 79-jährigen Mann in elf Fällen – 27 werden eingestellt.

München - Reue, so sagt Hans M. (79, Name geändert) bei seinen letzten Worten sinngemäß, sei der Weg, um Vergebung von Gott zu bekommen. Und reuen tue ihn sehr, was er seinen zwei Enkeltöchtern angetan hat. 38 Fälle des sexuellen Missbrauchs listete die Anklage, verurteilt wurde er am Freitag in elf Fällen.