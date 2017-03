Zum 14. Mal ausgeschieden Keine Chance im "DSDS"-Recall: Menderes fliegt raus

Auch in diesem Jahr scheiterte er einfach an der Qualität seiner eigenen Performance. Menderes musste den Andreas-Bourani-Hit "Auf Uns" zum Besten geben - was gnadenlos misslang. Bohlen fand ehrliche Worte: "Deine Stimmbänder sind eher so Stolper-Drähte. Deine Stimme ist so dünn." Die Leute, die ihn nicht kennen, würden sagen, dass das gesanglich "nicht so doll sei". "Tut mir leid", meinte Bohlen ehrlich, "du weißt, ich hab dich lieb."