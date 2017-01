Am Montagnachmittag rückten 25 Fahrzeuge mit 50 Beamten in die Triebstraße aus. Zwei Flüchtlinge sollten aus der Unterkunft verlegt werden und protestierten lautstark gegen diese Entscheidung. Einer der Männer hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Es wurde befürchtet, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet war.