In der spektakulären Halbzeitshow Pailletten und Glitzer: Das waren Lady Gagas heiße Super-Bowl-Outfits

Ihr zweites Outfit hatte dann eine etwas sportlichere Note. Sie schlüpfte in ein Football-inspiriertes weißes Crop Top aus Leder mit glitzernden Schulterpolstern und silbernen Details. Dazu trug sie ebenfalls silbern-glitzernde Hot Pants und Netzstrümpfe. Lediglich die Stiefel blieben dieselben - was in Anbetracht der starken Solo-Performance in der kurzen Zeit aber niemanden gestört haben dürfte.