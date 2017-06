In der Sicherheitskontrolle Riesen-Hummer: Beamter macht Erinnerungsfoto

Überrascht habe daher auch nur die Größe des Tieres, nicht der Fund an sich: "Das dürfte der größte Hummer sein, den wir je kontrolliert haben", sagte McCarthy der Zeitung "The Boston Globe". Der Transport solcher Tiere sei in Neuengland ziemlich normal. Auf der Website der Flugsicherheitsbehörde findet sich ein entsprechender Hinweis: "Ein lebender Hummer darf mit in die Sicherheitskontrolle gebracht und muss in einem durchsichtigen, auslaufsicheren Kunststoffcontainer transportiert werden." Im konkreten Fall war das Tier in einer Kühlbox verstaut. Der am Sonntag in Boston entdeckte Hummer habe den Sicherheitscheck überstanden, sagte McCarthy dem Sender NPR. Das Tier durfte die Reise mit seinem Besitzer fortsetzen.