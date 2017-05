Eine grüne Welle für Radler, die dadurch ohne Absteigen zügig an ihr Ziel kommen - eine gute Idee. Gerade in der selbsterklärten "Radelhauptstadt" München. Doch so ganz glaubt anscheindend nicht mal das federführende KVR an den Erfolg. Die Behörde teilt am Donnerstag mit, dass "die Beschleunigung der MVG-Buslinien 153 und 154 auch während des Verkehrsversuchs grundsätzlich erhalten bleiben muss". Und weil die Busse ebenfalls in der Schellingstraße fahren, "wird die Grüne Welle für Radler Unterbrechungen erfahren. Vermutlich wird es deshalb eher selten möglich sein, dass Fahrradfahrer ohne einen einzigen Stopp durch die Teststrecke kommen."