München - Der Mann fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der S8 in Fahrtrichtung Herrsching und verlangte von den Reisenden, ihren Fahrschein vorzuzeigen. Einigen erschien das Verhalten des Mannes jedoch auffällig, kurz vor der Haltestelle Berg am Laim verlangten sie nach seinem Dienstausweis. Als der falsche Kontrolleur dies verweigerte, alarmierte ein S-Bahn-Fahrer die Polizei. An der nächsten Haltestelle konnte der Betrüger jedoch aus der S-Bahn flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam er unerkannt. Der berichtet die Polizei.