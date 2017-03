In der Nähe von New York Isabella Rossellini lebt mit 80 Hühnern zusammen

Ihre Liebe zu den Hühnern geht so weit, dass sie sie zeichnet (und natürlich niemals essen würde). In München im Schirmer/Mosel-Showroom am Hofgarten hat ihr Buch "Meine Hühner und ich“ (112 Seiten, 63 Fotos, 70 Zeichnungen, 24,80 Euro) nun Weltpremiere (sehr munter moderiert von Lothar Schirmer) – das Hühnchen-Werk ist genauso fröhlich wie sie selbst. "Manche Hühner sind mutig, trauen sich in mein Haus und ins Auto, sie leben mit mir wie Haustiere, lassen sich streicheln“, erzählt sie im AZ-Gespräch. "Sie haben mein Leben total auf den Kopf gestellt.“