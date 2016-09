Milbertshofen/Am Hart - Wer von Ende Juli bis Mitte August in der Postfiliale in der Korbinianstraße ein Paket abgeben oder Geld abheben wollte, hatte schlechte Karten. Zwischen dem 29. Juli und 16. August standen die Kunden vor verschlossener Türe. Die Post war also zu – aus "organisatorischen Gründen", wie auf einem Aushang am Fenster zu lesen ist. Besonders ärgerlich: Neben den Schaltern war ebenfalls der Kontoauszugdrucker und der Geldautomat außer Betrieb.