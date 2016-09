Hochwertige Speisen im ehemaligen AZ-Foyer

„Wir kochen nicht fettfrei und mit viel Eiweiß, wie man sich das bei einem Fitnessstudio vorstellt, sondern gesundheitsbewusst und hochwertig“, sagt Tenschert. Das heißt zum Beispiel: 250 Gramm bestes Black-Angus- Filet mit Kartoffel-Cheddar-Gratin und Spargel (45 Euro) oder Seitan mit Gewürz-Quinoa und Aprikosen-Chutney (13,50 Euro). Weil hier keine Asketen trainieren, gibt’s auch Alkohol.

Oben im dritten Stock, in dem die AZ bis zu ihrem Umzug ins Westend Anfang Juli 2014 residierte, gibt’s auch im Eingangsbereich eine Bar. „Nach dem Schwitzen und Kämpfen können die Sportler gemütlich zusammen sitzen“, sagt Rainer Brändlein (47), Maschinenbauer, Sporttherapeut und Gründer der Box-Kitchen. Im Industrie-Design gehalten, sind die Rohre an der Decke zu sehen, die Wände mit Betonplatten verkleidet – und die Duschen erinnern an ein Gefängnis. Box-Kitchen eben.

69 Abendzeitungen beträgt der Mitgliedsbeitrag

Das frühere Großraumbüro der Redaktion wird zu einer 900 Quadratmeter großen Trainingshalle mit zwei Boxringen umgebaut. „Boxen ist ein ehrlicher und harter Sport, und genau so sehen auch die Trainingsräume aus“ sagt Brändlein (47). Die typischen Fitnessgeräte gibt’s hier nicht, sondern Medizinbälle, Barren und Kettlebell.

69 Euro kostet der Mitgliedsbeitrag im Monat, das sind 69 Abendzeitungen oder etwa zweieinhalb AZ-Abonnements.