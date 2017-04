Ein Digitaldisplay zeigt an, wie viele Radler an der Stele vorbeifahren – und das in beide Richtungen, bei jedem Wetter und zu jeder Uhrzeit. Auch Fahrradfahrer, die nebeneinander unterwegs sind, werden einzeln erfasst. Die Station in der Ehrhardtstraße ist die sechste Dauerzählstelle für den Radverkehr im Münchner Stadtgebiet. Die Standorte der sechs Stationen finden Sie in der untenstehenden Karten. Neben den stationären Stelen führt die Stadt auch immer wieder mobile Zählungen an verschiedenen Orten durch, so beispielsweise im Englischen Garten oder am Bahnhof in Pasing.