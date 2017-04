In der AZ schlägt er zurück! Dreiste C-Promis saufen auf Julian Stoeckels Rechnung

TV-Star Julian F.M. Stoeckel wurde am vergangenen Wochenende fies reingelegt. Vergnügten sich nach der Live-Show "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2017" dreiste Trash-Promis an der Hotelbar auf Kosten des Ex-Dschungelcampers? In der AZ wehrt er sich und kündigt Rache an.