In der Altenhofstraße Versuchte Vergewaltigung: Frau auf Heimweg angefallen

Altstadt - Die 32-Jährige war gerade auf dem Heimweg, als sich der unbekannte Mann an ihr vergehen wollte. Am Freitag, gegen 3 Uhr, drückte sie der Täter in der Altenhofstraße plötzlich gegen eine Hauswand. Er versuchte sie zu küssen und zog ihr die Strumpfhose unter dem Kleid nach unten.