Da die Mitarbeiter des Rettungs- und Notarztdienstes mit sogenannten CO-Warnern ausgestattet sind, erkannten sie sofort, dass in der Wohnung ein gefährlich hoher Anteil an Kohlenmonoxid herrschte - die Feuerwehr kontrollierte die weiteren 13 Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus, in einer wurde ebenfalls eine leicht erhöhte Konzentration festgestellt. Ausgiebige Lüftungsmaßnahmen schufen hier Abhilfe.