München - "Sold out!" – Ausverkauft! Dieser Satz war am Wochenende Standard in den US-Buchläden. Das neue Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über das Innenleben im Weißen Haus hat eingeschlagen wie eine Bombe (AZ berichtete). Auch im deutschen Buchhandel ist der Titel von Autor Michael Wolff momentan nicht mehr zu bekommen.