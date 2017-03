In den Fußstapfen von Ashton Kutcher Skandalnudel Lindsay Lohan kommt zurück

Lohan hatte schon in jungen Jahren eine schnelle Karriere auf der Leinwand hingelegt, seit sie 2012 im Biopic "Liz & Dick" Elizabeth Taylor verkörperte, war sie allerdings in keiner größeren Rolle mehr zu sehen. 2014 hatte sie eine Dokuserie, "Lindsay", in der es um ihr Leben ging, nachdem sie privat und beruflich einige Rückschläge wegstecken musste. Die Schauspielerin war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt geraten und landete für kurze Zeit auch hinter Gittern.