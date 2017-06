"In den besten Händen" Salma Hayek: Ihre rührenden Worte an Amal und George Clooney

Die Zwillinge von Amal (39) und George Clooney (56) sind da und Hollywood-Superstar Salma Hayek (50) ist eine der ersten Gratulantinnen. Bei einer Vorführung ihres neuen Films "Beatriz at Dinner" am Dienstagabend in New York auf einen Rat für die frischgebackenen Eltern angesprochen, sagte sie laut "People.com": "Ich habe keinen Rat, weil seine Frau wie ich Libanesin ist und ich seine Schwiegermutter und seine Schwägerin kenne und ich weiß, dass diese Kinder in keinen besseren Händen sein könnten." Hayek, die in Mexiko geboren wurde, hat einen libanesischen Vater. ("Frida" von und mit Salma Hayek können Sie unter anderem bei Amazon ansehen)