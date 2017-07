Chemnitz - Der FC Bayern trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Chemnitzer FC. Jetzt hat der Deutsche Fußball-Bund die Partie gegen den Drittligisten terminiert: Am Samstag, den 12. August, um 15:30 Uhr muss das Ancelotti-Team in Chemnitz antreten. Anders als in den letzten Jahren wird die Partie damit nicht im Free-TV zu sehen sein. Die ARD hat sich am Montagabend für die Partie Hansa Rostock gegen Hertha BSC entschieden.