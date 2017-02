Die Rundenzeiten geben bei den Tests aber nur bedingt Auskunft über das tatsächliche Kräfteverhältnis, da alle zehn Teams verschiedene Programme fahren. Gleich mehrere Rennställe hatten am Dienstag indes technische Probleme und mussten einige Zwangspausen einlegen. So brachte es Renault-Pilot Jolyon Palmer nur auf eine Runde.

Antonio Giovinazzi, bei Sauber Ersatz für den verletzten Pascal Wehrlein, musste sich zunächst mit fünf Umläufen begnügen. Auch McLaren und Williams kämpften mit Defekten.

Williams muss Testtag vorzeitig beenden

Der Williams-Rennstall muss den zweiten Formel-1-Testtag in Barcelona vorzeitig beenden. Wie das Team mitteilte, wurde das eigene Auto bei einem zunächst harmlos aussehenden Dreher von Fahrer Lance Stroll (18/Kanada) am Dienstagvormittag so stark beschädigt, dass eine schnelle Reparatur vor Ort nicht mehr möglich war.

Einige Teile mussten sogar ins Werk geschickt werden. Williams hofft, am Mittwoch möglichst früh wieder auf die Strecke zu gehen, um die Arbeit fortzusetzen. Die ersten Testfahrten in Spanien dauern noch bis Donnerstag an.

Insgesamt dürfen die Rennställe nur an acht Tagen testen, ehe die Saison am 26. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne beginnt. Jeder technische Kniff der Rivalen, wie das auffällige Loch in der Red-Bull-Front oder die seltsamen Seitenkästen des Ferrari, wird bis dahin auf seine Tauglichkeit analysiert sein. Wer jetzt daneben liegt, hat harte Monate vor sich.

Medien: Formel 1 bis 2025 in Russland

Die Formel 1 wird noch mindestens bis zum Jahr 2025 in Russland Station machen. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, soll der ursprünglich bis 2021 laufende Vertrag um vier weitere Jahre verlängert worden sein. Der Große Preis von Russland wird seit 2014 im Schwarzmeerort Sotschi ausgetragen und soll weiter in der Olympiastadt durchgeführt werden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.