In Abschiebehaft Flughafen: Ghanaer (26) mit gefälschtem Visum erwischt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten die Beamten einen Reisenden, der aus Mailand kam. Ursprünglich waren die Ermittler auf der Suche nach Schmuggelware und Drogen, doch bei dem Mann stellten sie Manipulationen an dessen Traveldocument (eine Art Reisepass für Flüchtlinge; Anm d. Red.) fest. Der Beschuldigte gab sich als in Norwegen lebender Flüchtling aus.