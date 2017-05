In 2,9 Sekunden auf Tempo 100 Ferrari 812: Superfast bis zu 340 km/h schnell

"In der Nähe von Totengräbern" Ex-Bundespräsident Christian Wulff attackiert Xavier Naidoo

Deutliche Worte des Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff in Richtung Xavier Naidoo. Der Sänger der Söhne Mannheims begebe sich in die Nähe von Totengräbern der Demokratie und in die Nähe des Hasses.