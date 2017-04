Nach der doch etwas längeren Kälte-Periode bricht die Natur jetzt voll aus. Zartes Grün an den Bäumen und blühende Farbkleckse auf saftigem Rasen. kein Wunder, dass die Münchner ins Freie drängten. Übrigens bis weit in den lauen Abend hinein. In solchen Zeiten weiß man wieder, wie das so ist, mit dieser gut verträglichen Leichtigkeit des Münchner Seins. Und wer sie noch gar nicht so recht genießen hat können (oder wollen): Ein paar Tage bleibt’s noch so warm. Also - nichts wie raus!