Weitere Erklärung: Die große Tradition des Turniers

Und das alles nur wegen der Schweißflecken? Schwer vorstellbar. Einleuchtender scheint die Erklärung, die Organisatoren von Wimbledon wollen durch die Regelung die große Tradition des Turniers hervorheben, schließlich ist Tennis "der weiße Sport", und das soll man dann bitteschön auch sehen. Müsste aber eigentlich nicht sein, denn im Grunde weiß jeder, dass die Wimbledon Championship das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt ist. 1877 fand es zum ersten Mal statt.

Viele Spieler konnten sich seitdem nicht mit der "All white"- Regelung anfreunden, Andre Agassi etwa, der zu Beginn seiner Karriere noch mit langer Mähne und im Jeanslook auf dem Center Court aufkreuzte, ging es so. Er trat deshalb von 1988 an drei Jahre lang nicht in Wimbledon an. 1991 kehrte er zurück – und kleidete sich fast ausschließlich weiß. Wimbledon will man als Tennisspieler eben einfach nicht verpassen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen die schönsten Impressionen des bisherigen diesjährigen Turniers - ganz in weiß.