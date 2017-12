Mieten: Die Situation in München

In München ist der Druck auf den Wohnungsmarkt enorm, der Zuzug ungebrochen. Konsequenz: Die Mietpreise stiegen auch im letzten Halbjahr weiter. Im Wohnungsmarkt weisen die Bestandsobjekte mit +3,2 % erneut die höchsten Anstiege auf, gefolgt von Neubauwohnungen mit +2,3 %. Für Altbauwohnungen fällt der Mietenzuwachs mit +1,2 % vergleichsweise gering aus.

Besonders Häuser zur Miete legen gegenüber der Erhebung von vor einem halben Jahr noch einmal deutlich zu. Für Reihenmittelhäuser liegt die angesetzte Miete höher als im Frühjahr 2017. Für Bestandsobjekte müssen im Herbst 2017 +2,5 % und für Neubauobjekte +3,1 % mehr bezahlt werden. Auch die Mieten für Doppelhaushälften steigen: Bestandsobjekte +2,9 % und Neubauobjekte +2,8 %.

Markant: Im Gegensatz zum Bayerntrend entkoppeln sich die Mieten in München immer stärker von den Kaufpreisen, was auf den überproportional starken Anstieg der Kaufpreise gegenüber den Mieten zurückzuführen ist.

Mietpreise: Ausgewählte Zahlen für Oberbayern

Die stärksten Zuwächse in Bayern verbuchen tendenziell die Großstädte Fürth und Regensburg sowie die Mittelstädte Aschaffenburg, Bamberg und Neu-Ulm. Doch auch die Umlandgemeinden Münchens tragen maßgeblich zu den Mietzuwächsen in Oberbayern bei.

Augsburg: In Augsburg und den umliegenden Gemeinden mit guter Anbindung nach München ist ein Anstieg der Neuvertragsmieten festzustellen. Im Herbst 2017 stiegen auch für Altbau- und Bestandswohnungen die Mieten. Generell ist laut IVD der Markt ein "Vermietermarkt".

Nürnberg: Wie in allen Großstädten steigen auch in Nürnberg die Wohnungsmieten, jedoch nicht so stark wie in anderen Städten auch nicht in gleicher Relation wie die Kaufpreise. Generell ist der Nürnberger Mietmarkt daher nicht überhitzt, Preissteigerungen werden in der Regel beim Mieterwechsel in moderatem Rahmen vorgenommen. Zudem betreibt die Stadt die Entwicklung von vier großen Wohnbaugebieten, in denen künftig über 4.000 Wohnungen neu entstehen werden - das trägt zur Entspannung bei.

Regensburg: Die Situation am Regensburger Mietmarkt ist insbesondere in den innerstädtischen Lagen angespannt. Im Herbst 2017 weisen bei den Mieten Häuser und Wohnungen einen Anstieg auf. Dabei verzeichnen Altbauwohnungen (guter Wohnwert) mit +8,6 % den stärksten Mietenzuwachs.

Würzburg: Der Mietwohnungsmarkt in Würzburg wird stark durch die große Anzahl von Studenten beeinflusst. Zum Semesterbeginn kommt es zu Engpässen im Bereich von 1- bis 3-Zimmerwohnungen. Durch WGs werden auch regelmäßig 3- und 4-Zimmerwohnungen nachgefragt. In diesem Segment stehen die Studenten in direkter Konkurrenz zu Familien, die auch in zentralen Lagen nach entsprechendem Wohnraum suchen. Insbesondere Wohnungen mit einfacher Ausstattung sind daher oft teuer.

Laut IVD lässt sich der Wohnwahnsinn in München mit Zahlen nachhaltig belegen: Zwischen 1995 und 2017 gingen die Mieten in München um rund 74% nach oben. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte stieg um 40%. Die Mietbelastung nahm also, relativ gesehen, ganz erheblich zu.

Lesen Sie hier: Pfusch bei Mietpreisbremse: Mieterportal verklagt Freistaat Bayern!