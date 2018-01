Wenig Steigerung im Ruhrgebiet

Für die Berechnung der Kaufpreise berücksichtigte das Immobilienportal unter anderem die Entwicklung der Bevölkerung, den Verbraucherpreisindex sowie den Baupreisindex. "Die Ergebnisse unserer Prognose zeigen, dass die Preise in den deutschen Großstädten auch in den nächsten zwei Jahren steigen werden. Das liegt vor allem daran, dass der Zuzug in die Ballungsräume weiter zunimmt und sich somit die Nachfrage nach Wohnraum stetig erhöht", erklärt Ulrich Gros von Immowelt. "Das Angebot an Immobilien wird dem großen Ansturm aber nicht gerecht", prognostiziert er weiter

Neben München schießen die Wohnungspreise auch in Nürnberg (+26 Prozent), Hannover (+25 Prozent), Berlin und Stuttgart (beide +24 Prozent) in die Höhe. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei einem Plus von 22 Prozent. Gegen den Trend geht es bei den meisten Städten im Ruhrgebiet.

Sowohl in Essen als auch in Dortmund werden sich die Preise für Wohneigentum nur unwesentlich verteuern. Aktuell kosten Eigentumswohnungen in Dortmund 1.340 Euro pro Quadratmeter und in Essen 1.370 Euro. Bis Anfang 2020 sind Steigerungen von gerade einmal 80 beziehungsweise 90 Euro zu erwarten