Immer noch Freunde Jane Fonda und Richard Perry: Trennung nach acht gemeinsamen Jahren

Hollywood-Star Jane Fonda (79, "Grace and Frankie") und Musik-Mogul Richard Perry (74) haben sich nach acht gemeinsamen Jahren still und heimlich getrennt. Das berichtet unter anderem die US-Zeitung "New York Post". Demnach hätten die beiden bereits ihre gemeinsam bewohnte Villa in Beverly Hills für 13 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Perry zufolge, würden er und Fonda sich aber "immer noch sehr nahe stehen".