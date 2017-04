Immer noch böses Blut? Autsch: Kim Hnizdo gibt "Honey" einen fiesen Beziehungstipp

Nun, da "Honey" unlängst auf Instagram eine neue Frau an seiner Seite vorgestellt hat, hat Hnizdo noch einen vergifteten Pfeil für den Ex im Köcher. "Ich freue mich immer, wenn Liebende sich finden", erklärte sie zunächst auf Anfrage der Zeitschrift "In". Nur, um dann den wohl vernichtendsten denkbaren Beziehungs-Ratschlag für den frisch verliebten Keen auszupacken: "Ansonsten sollte er einfach vieles anders machen als beim letzten Mal." An die gemeinsame Zeit scheint das Model also alles andere als gerne zurückzudenken...