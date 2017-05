Immer diese Plagiat-Reden Jetzt klaut Donald Trump schon bei Reese Witherspoon

Als blond-naives Model Elle Woods verschlägt es Reese Witherspoon (41) in der Komödie "Natürlich blond" von 2001 nach Harvard. Im Laufe der romantischen Komödie entwickelt sie sich weiter und hält später eine Abschlussrede, in der sie ihre Kommilitonen dazu aufruft mit "Leidenschaft, Mut zur eigenen Überzeugung und - am allerwichtigsten - mit Selbstvertrauen" in die Welt hinauszugehen. Genau das riet nun auch US-Präsident Donald Trump den Abgängern der Liberty University im amerikanischen Lynchburg in einem auffällig ähnlichen Wortlaut. ("Gib niemals auf!: Wie ich meine größten Herausforderungen in meine größten Triumphe verwandelte" von Donald Trump können Sie hier bestellen)