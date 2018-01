Ludwigsvorstadt - Eine Münchner Polizistin (39) in Zivil machte sich am Donnerstagmittag auf den Heimweg – dafür stieg sie am Hauptbahnhof in einen Zug nach Geltendorf (RB 57588). Sie setzte sich an einen Viererplatz und bemerkte dann in der Reihe schräg hinter ihr, auf der anderen Seite des Gangs, einen Mann am Fensterplatz. Nichtwissend, dass es sich bei der Frau um eine Polizistin handelte, nahm der sofort Blickkontakt mit ihr auf und onanierte dabei.