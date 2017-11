Bierofkas Ansage an die Gesellschafter

Bierofka hatte bereits an das Präsidium um Robert Reisinger und an Investor Hasan Ismaik appelliert, sich zusammenzusetzen. Jetzt erneuert er seinen Hilferuf und fordert: Zeigt mir eine Perspektive! "Erst müssen im Hintergrund gewisse Dinge geregelt werden. Damit meine ich die Gesellschafter“, so Bierofka, "wie soll es hier weitergehen, was hat man für Perspektiven?“

Eine Rolle als Vermittler in seinem anstehenden Urlaub in Dubai, unweit von Ismaiks Geschäftssitz Abu Dhabi gelegen, bezeichnete er scherzhaft als "Mission Impossible“, als eine unmögliche Mission: "Wenn ich das auch noch mache, bleibt mir überhaupt keine Zeit für irgendetwas anderes. Es ist mein Urlaub. Zehn Tage im Jahr brauche ich, um abzuschalten. Auch meine Familie.“ (Lesen Sie hier: Bundeskartellamt: Noch dieses Jahr Entscheidung über 50+1-Regel)

Seine Botschaft könnte dennoch kaum klarer sein: Rauft euch zusammen, oder geht getrennte Wege – was eine Anteilsübernahme von Webasto-Anteilseigner Gerhard Mey erlauben würde: "Ich hoffe, dass die Gesellschafter zusammenkommen oder im Sinne des Vereins eine andere Lösung finden.“

Bierofkas Ansage an Karl-Heinz Rummenigge:

Bayerns Vorstandsboss hatte sich in der Jahreshauptversammlung der Roten über den Stromausfall im Grünwalder Stadion vor dem Buchbach-Spiel und die Pleite der Sechzger im Derby gegen die kleinen Bayern mokiert. Bierofka kontert: "Was Herr Rummenigge sagt, ist genauso wichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt. Das waren absolut populistische Aussagen. Ob man als Weltverein unbedingt auf einen Verein drauftreten muss, der im Sommer kurz vor dem Aus stand, ist für mich eine gewisse Stilfrage.“ Seine Message: Schlechter Stil, Herr Rummenigge!

Bierofkas Ansage an die Mannschaft

In Einzelgesprächen mit seinen Akteuren plant Bierofka, was er von den Gesellschaftern fordert: Perspektive aufzeigen und Konsequenzen ziehen: "Wir können nur einen Kader von maximal 24 Feldspielern haben. Es hat keiner verdient, dass wir ihn wegschicken, aber wir werden ehrlich sagen, was für uns Sinn macht.“

Diese Spieler konnten die Löwen im Winter verlassen

Akteure wie Lukas Aigner oder Felix Bachschmid dürften in der Rückrunde kaum mehr Spielzeit erhalten als bisher. Zudem stellt er erneut klar, dass es maximal einen Neulöwen geben werde.

