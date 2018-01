Unter Druck beim Diebstahl geholfen

Zuvor hat der 21-Jährige freimütig seine Beteiligung an dem Autodiebstahl im Porsche-Zentrum zugegeben. Sein Verteidiger verliest eine Erklärung, in der auch steht, dass es Robert J. sehr leidtue, was er getan hat. Aber er habe die drei Porsche nicht aus freien Stücken gestohlen. Nach einem missglückten Coup im Herbst 2016, bei dem Robert J. am Steuer eines gestohlenen Mercedes in Bautzen an der Grenze zu Polen erwischt wurde, hatte der 20-Jährige ausgepackt.