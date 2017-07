Im Video zum neuen Album Hat Jay Z einen Seitensprung zugegeben?

"Es ist das Schwerste, was ich je getan habe"

Auch auf dem Titel-Track des Ende Juni veröffentlichten Albums fanden sich vielsagende Zeilen. "What good is a ménage à trois when you have a soulmate / You risked that for Blue?", heißt es darin. "Wofür ist eine Dreiecksbeziehung gut, wenn du eine Seelenverwandte hast / Hast du das für Blue aufs Spiel gesetzt?" - Blue Ivy heißt die fünf Jahre alte Tochter von Beyoncé und Jay Z. Das Paar hatte sich 2014 öffentlich gestritten. Auch über eine Trennung war spekuliert worden. Bereits auf Beyoncés Hit-Album "Lemonade" hatten sich Andeutungen über mögliche Untreue Jay Zs gefunden.