Im Treppenhaus gestürzt Betrunkener reißt Kollegen nach Weihnachtsfeier in den Tod

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Der zweite Mann, ein 41-Jähriger, erlitt bei dem Sturz in den Treppenschacht so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 35-jährige Betrunkene kam am Mittwoch mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus, dort wurden bei ihm 2,8 Promille festgestellt.