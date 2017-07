Im Supermarkt und am Richard-Strauß-Brunnen Frau (21) und Kind (13) von Exhibitionisten belästigt

Am Samstag kam es in München zu zwei exhibitionistischen Vorfällen: In einem Supermarkt in Forstenried belästigte ein 26-jähriger Münchner eine 21-Jährige, als diese nichtsahnend vor dem Milchregal stand. Der Mann holte sein Geschlechtsteil aus einem Riss in seiner Hose und onanierte vor der jungen Frau. Mitarbeiter des Supermarktes konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.