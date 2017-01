Im Spin-off zu "Empire" Paris Jackson sahnt ihre erste TV-Rolle ab

LMU-Vergewaltigung Verdächtiger Uni-Vergewaltiger wollte erneut zuschlagen!

Nach der brutalen Vergewaltigung an der Ludwig-Maximilians-Universität konnte die Polizei am Montag schon nach kurzer Zeit die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes vermelden. Jetzt scheint klar: Dadurch konnte eine zweite Vergewaltigung in letzter Minute verhindert werden.