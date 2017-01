Im Sommer könnte Ayre übernehmen Löwen-Sportdirektor: Der Problem-Posten

Deswegen ginge Sechzig einen anderen Weg und lasse „das ganz eng vom Trainer machen“. Die Abwicklung, Verträge und so weiter, könne Pereira jedoch nicht übernehmen, erzählte Cassalette, „da haben wir andere Leute dafür“.

Pereira rekrutiert, Power handelt die Arbeitsbedingungen aus

Mit „anderen Leuten“ ist wohl Interims-Geschäftsführer Anthony Power gemeint. Der US-Amerikaner hat, von vielen wegen seiner angeblichen Nicht-Kompetenz im Fußballgeschäft belächelt, zuletzt nicht den allerschlechtesten Job gemacht.

Löwen-Boss Cassalette: "Wir sind ein schlafender Riese"

Er realisierte die Deals mit Abdoulaye Ba (vom FC Porto ausgeliehen), Leihspieler Lumor und verpflichtete den Brasilianer Amilton fest bis 2020 (beide Portimonense SC). Alle drei sind Wunschspieler seines portugiesischen Trainers, der im Interview mit dem „Kicker“ unmissverständlich „mehr Qualität“ gefordert hatte. Benennt man die Arbeitsteilung, so ist Pereira wohl fürs Rekrutieren zuständig, Power handelt die Arbeitsbedingungen aus.

„Ich teile meine Wünsche Hasan Ismaik mit und spreche nicht mit den Spielern oder den Beratern direkt. Alle weiteren Schritte regelt der Verein“, erzählte der 48-jährige Trainer. „Es wird allerdings kein Spieler kommen, den ich nicht will.“ Sein großes Selbstvertrauen ist hinlänglich bekannt.

Pereira fordert Professionalisierung

Dennoch reicht es offenbar nicht so weit, sich zu viele Aufgaben aufzubürden. Pereira, Trainer und Sportdirektor in Personalunion? Von diesem Gedanken wird man sich wohl verabschieden müssen. Denn der Portugiese sagte auch: „Ein Verein, der groß werden will, darf nicht nur sagen, dass er groß werden will. Er muss sich professionalisieren. Das versuchen wir in jedem Bereich.“ Ein eindeutiger Fingerzeig.

Ba, Amilton, Lumor: Schon mitten unter den Löwen

Der Posten soll wohl am liebsten mit dem Engländer Ian Ayre besetzt werden, der zum Sommer seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender des FC Liverpool beendet. Der 53-Jährige, der aktuell mit dem ehemaligen Dortmunder Jürgen Klopp zusammenarbeitet, wäre wohl genau einer aus der Kategorie, wie sich Ismaik seine Führungskraft vorstellt.

Es ist ein mögliches Planspiel, das der Jordanier nie verneinte. Ob er nun auch ihn von seinem Projekt in Giesing überzeugen kann? Patrick Mayer