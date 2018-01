Im Schatten des Sex-Skandals Golden Globes 2018: So setzen die Stars ein Zeichen

Das wichtigste Accessoire

Bei der Kleidung ist aber nicht Schluss. Weibliche wie männliche Stars sollen zu den Golden Globes ein ganz besonderes Accessoire tragen. Zur "Time's Up"-Initiative, die sich gegen die anhaltende Belästigung und Benachteiligung von Frauen in der Filmindustrie engagiert, wurde ein Anstecker entworfen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Reese Witherspoon, die die Initiative mit über 300 anderen Hollywood-Schauspielerinnen, Regisseurinnen und weiblichen Stars der Traumfabrik ins Leben gerufen hat, hat diese in Auftrag gegeben. Der rechteckige Anstecker ist in Schwarz gehalten. Mit weißer Schrift ist das Logo von "Time's Up" darauf zu erkennen.

Ein schwarzer Teppich?

Gerüchten zufolge soll der üblicherweise rote Teppich der Preisverleihung ebenfalls in Schwarz umgewandelt werden. Doch beim traditionellen Ausrollen mit Gastgeber, Late-Night-Moderator Seth Meyers (44), und Meher Tatna, der Präsidentin der Hollywood Foreign Press Association, erstrahlte der Teppich wie gewohnt in Rot, wie auf der offiziellen Homepage der Globes zu sehen ist. Ob sich dies bis Sonntag ändern wird, bleibt abzuwarten.

Nur ein stiller Protest?

Ebenso bleibt abzuwarten, ob es bei dem rein stillen Protest bleiben wird, oder ob der ein oder andere Promi am roten Teppich oder auf der Bühne auch ein verbales Statement abliefern wird. Es ist fast davon auszugehen, dass Gastgeber Seth Meyers in seiner Anmoderation auf den Skandal eingehen wird. Das Thema könnte sich zudem in so mancher Dankesrede wiederfinden. Im Jahr 2017 nutzte Meryl Streep ihre Dankesrede für den Ehrenpreis, den Cecil B. DeMille Award, noch dazu, um gegen US-Präsident Donald Trump (71) einige Spitzen loszulassen - ohne seinen Namen direkt zu nennen.