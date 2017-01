Altstadt – Einem 46-jährigen Heidenheimer ist der Alkoholkonsum im Sausalitos in der Altstadt zu sehr zu Kopf gestiegen. Das Verhalten des Mannes wurde irgendwann so ungut, dass die Angestellten des Lokals keinen anderen Ausweg mehr sahen, als den Notruf der Polizei zu wählen. Kurz darauf rückten mehrere Streifen an, nahmen den Randalierer mit und nahmen ihn in der PI11 (Altstadt) in Gewahrsam.