Im roten Versace-Kleid So sexy feiert Kate Upton drittes "Sports Illustrated"-Cover

Model und Schauspielerin Kate Upton (24) ziert bereits zum dritten Mal das Cover der einmal im Jahr erscheinenden Bademoden-Zeitschrift "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Am vergangenen Donnerstag wurde die Veröffentlichung bei einer Gala in New York zelebriert - und natürlich war das kurvige Cover-Girl mit von der Partie. Sichtlich stolz schwebte die 24-Jährige in einem ziemlich kurzen Versace-Kleid mit ihren drei Covern in der Hand über den Roten Teppich.