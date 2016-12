Im Pay-TV Xavier Naidoo startet neue Musikshow im TV

Mit der Weihnachtsausgabe von "Sing meinen Song" (20.12.) verabschiedete sich Xavier Naidoo (45, "Der Fels") endgültig von der erfolgreichen Musikshow und übergab den Staffelstab an The BossHoss. Zu seinem Abschied sagte Naidoo vor ein paar Monaten: "Es ist an der Zeit, mich wieder neuen Projekten zu widmen." Seit dem heutigen Donnerstag wissen wir auch, um was für ein Projekt es sich dabei handelt: Naidoo startet am 17. Februar eine neue Musikshow. Doch diese wird nicht wie "Sing meinen Song" im Free-TV laufen, sondern beim Bezahlsender Sky 1, das teilte Sky Deutschland mit. Ein Name steht für das neue Format auch schon fest: "Xaviers Wunschkonzert Live".