Im Namen des Propheten "We love Muhammad": So wirken Salafisten in München

Salafisten-Prediger Vogel. Quelle: dpa

Der Verfassungsschutz schätzt die salafistische Szene in Bayern auf 670 Männer und Frauen, von denen 20 Prozent als gewaltorientiert einzuordnen seien. "Derzeit liegen Erkenntnisse zu knapp 100 Islamisten aus Bayern vor, die in Richtung Syrien beziehungsweise Irak gereist sind oder dies in nächster Zeit planen, um dort auf Seiten islamistisch-jihadistischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese zu unterstützen", sagt LfV-Sprecher Markus Schäfert.

KVR hat keine Handhabe

Auch beim Kreisverwaltungsreferat ist die "Muhammad"-Gruppe bekannt. "Wir stehen dazu in unmittelbarem Kontakt mit der Polizei und weiteren Sicherheitsbehörden", sagt Sprecher Johannes Mayer. Grundsätzlich ist das Verteilen von Schriften "im Spazierengehen" nicht anmeldepflichtig – "so lange das Ansprechen von Passanten nicht in anhaltender oder provozierender Art und Weise und nicht in größeren Gruppen erfolgt", erklärt Mayer. "Entscheidend ist, was letzten Endes damit bezweckt wird", gibt LfV-Sprecher Schäfert zu bedenken. "Und da gilt unser besonderes Augenmerk der Frage, ob für die salafistische Szene angeworben wird."