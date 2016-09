Players Lounge mit Glaskuppel

Einige Gebäude sind in ihren Formen schon deutlich zu erkennen. Neben einem Vereinsheim, einem Fanshop, einem öffentlichen Restaurant und einem Präsentationsraum entstehen hier auch eine Arztpraxis sowie mehrere Büros. Vor dem Vereinsheim befindet sich der zentrale Platz. Von dort hat man Zugang zum Herzstück des Nachwuchsleistungszentrums: der Akademie. 35 Appartements mit einer Größe von jeweils 28 Quadratmetern werden hier gebaut - also gut zweieinhalb Mal so viele Plätze für Talente, die zu weit weg wohnen, um tagtäglich zum Training anzureisen, wie an der Säbener Straße zur Verfügung stehen.